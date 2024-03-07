Віддав життя за Україну бережанець Андрій Цьотей. Трагічну звістку повідомили у Бережанській міській раді.
Андрій Цьотей був старшим солдатом, кулеметником. Учасник АТО. Свій останній бій воїн прийняв 1 березня біля населеного пункту Торецьк Донецької області. До свого дня народження він не дожив всього три дні – 4 березня Захиснику мало виповнитися 53 роки.
Чин похорону Героя відбудеться сьогодні, 7 березня. Поховають Андрія Цьотея на Алеї Героїв кладовища у селі Рай.
“Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…
Віддаймо останню шану Воїну, який поклав життя за Україну!
Слава Україні!”, – ідеться у зверненні міської ради.