Не дожив три дні до дня народження: на фронті загинув кулеметник з Тернопільщини

Віддав життя за Україну бережанець Андрій Цьотей. Трагічну звістку повідомили у Бережанській міській раді.

Андрій Цьотей був старшим солдатом, кулеметником. Учасник АТО. Свій останній бій воїн прийняв 1 березня біля населеного пункту Торецьк Донецької області. До свого дня народження він не дожив всього три дні – 4 березня Захиснику мало виповнитися 53 роки.

Чин похорону Героя відбудеться сьогодні, 7 березня. Поховають Андрія Цьотея на Алеї Героїв кладовища у селі Рай.

“Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Віддаймо останню шану Воїну, який поклав життя за Україну!

Слава Україні!”, – ідеться у зверненні міської ради.