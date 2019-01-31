Не допустили трагедії: у мешканця Тернопільщини знайшли смертельно небезпечний предмет

31/01/2019 Розмір тексту:

Небезпечний вибуховий пристрій вилучили у жителя області працівники збаразької поліції в рамках оперативно-профілактичних заходів. Нагадаємо, з початку січня на території Тернопільщини триває позачерговий місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

Предмет, ззовні схожий на гранату РГД-5 ховав у власному будинку мешканець села Витківці. Поліцейські отримали оперативну інформацію, що чоловік може зберігати на господарстві небезпечні предмети. У ході перевірки вона підтвердилася. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли боєприпас і запал до нього та направили знайдене на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Господар пояснив, що вибухівку він знайшов у лісопосадці біля ставка кілька років тому. За його словами, злочинних намірів на її використання у нього не було.

За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження за частини 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Порушнику може загрожувати покарання від двох до п’яти років ув’язнення.

Правоохоронці вкотре наголошують: за незаконне зберігання зброї, вибухових матеріалів та спеціальних засобів законодавство передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Жителі краю ще до 3 лютого можуть принести до відділів та відділень поліції усі небезпечні предмети, уникнувши при цьому покарання.