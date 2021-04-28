Вчора під стінами Кременецької міської ради відбувся мітинг проти оптимізації Чугалівської школи Кременецької ОТГ.

Люди вийшли, адже не бачать сенсу в оптимізації, пише Реально. За словами вчителів, скорочуватимуть лише декілька ставок, оплата комунальних послуг залишається на тому ж рівні, постає питання із довезенням школярів, школа знаходиться більш ніж за 10 кілометрів від Кременця, транспорт не передбачений, дороги немає.

В школі навчається 45 учнів. Пропонується після оптимізації залишити лише 1-4 класі. Колектив докорінно проти такого рішення.

До слова, сьогодні на сесії прийнято рішення не розглядати питання, що стосуються оптимізації навчальних закладів, повідомила Ірина Самойленко в групі Типовий Кременець.