Із прапорами в руках представники влади, проукраїнських партій, націоналістичних організацій Тернополя та небайдужі містяни сьогодні, 15 грудня вийшли на народне віче «Ні розпродажу української землі».

Захід відбувся біля пам’ятника Іванові Франку у Тернополі, де зібралося близько сотні свідомих громадян.

— Сьогодні тут присутні ті, кому не байдужа доля української нації, рідної землі. Зараз тема продажу землі є надзвичайно важливою для кожного українця. В цьому питанні Тернопільська облрада одразу ж виступила за продовження мораторію. Ми переконані, що землю сьогодні не можна продавати в Україні, не має бути допущено впровадження відкритого ринку. По перше тому, що Російська Федерація чинить агресію проти нашої держави. По друге, високопосадовці не прислухалися до думки місцевих аграріїв, які виступили з акціями протесту проти продажу. Наші аграрії на початку українсько-російської війни підтримали добровольчий рух, українських волонтерів та стали на позицію збереження єдності та цілісності нашої держави. Наші аграрії сьогодні забезпечують соціально-економічний розвиток нашої держави, забезпечують людей робочими місцями, зокрема й на Тернопільщині. Саме тому наша влада повинна прислухатися до позиції землевласників та враховувати їхні пропозиції і заяви. Окрім цього, на сьогодні на Тернопільщині проживає 2/3 частини людей сільського населення. Під впливом певних соціальних труднощів люди можуть піти на продаж своєї землі. Кошти від продажу землі закінчаться, земля відійде в чужі руки, що надалі зумовить виникнення соціальної напруги. А наслідки соціального невдоволення – непередбачувані. Саме тому ми не маємо допустити розпродажу української землі. Повинен бути накладений мораторій на ринок землі, — наголосив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

Очільник облради зазначив, що земля стає у світі найдорожчим стратегічним ресурсом, який Україна не повинна втрачати.

В ніякому разі без врахування думок громадян не має бути прийнято рішення, від якого залежатиме майбутнє людей. В іншому разі з молотка на розпродаж піде значна частина території України – в одні руки можна буде віддати 210 тис. га землі. Про це наголосив на народному віче керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

— На жаль, теперішня влада від партії «Слуга народу» повністю проігнорувала позицію обласних, районних рад, аграріїв щодо недопущення розпродажу української землі. Депутати Верховної ради України в першому читанні проголосували за злочинний проти української нації законопроєкт про відкритий ринок землі. Та ми вкотре нагадуємо! Народні обранці, які назвали себе «слугами народу», повинні почути позицію свого населення. П’ять років Україна веде війну за власну землю. На нашій території перебуває одвічний ворог – кремлівські загарбники, які намагаються взяти контроль над ситуацією у країні, впливати на владу, будувати «новоросію». 14 тисяч наших патріотів загинули за те, щоби в нашій країні була українська влада, а наші діти мали щасливе майбутнє. Сотні тисяч воїнів українсько-російської війни ризикували своїм життям, щоби повернути рідну землю. Тільки тим, хто зараз засідає у Верховній раді, про це невідомо. Ці люди п’ять років сиділи на дивані та мовчки спостерігали за подіями у країні. Тепер ця влада не хоче прислухатися до голосу ветеранів, добровольців, які злають справжню ціну кожного метра української землі, — звернувся очільник фракції ВО «Свобода».