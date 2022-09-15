Ми живемо в умовах війни, а тому слід завжди бути готовими до небезпеки, яку несуть в собі дії нашого неадекватного “східного сусіда”.

Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал, якого цитують Тернополяни.

Міський голова наголошує — кожному потрібно самостійно подбати про себе та рідних в питанні забезпечення медикаментами на випадок радіаційної загрози.

«Небезпека існує і, звичайно, кожному потрібно думати самому про себе. Медикаменти типу йодиду калію мають бути в аптечці тернополян. Але це не означає, що треба бігти в аптеку і скуповувати підряд всі таблетки», — говорить Сергій Надал.

При цьому днями на сторінці ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ” була опублікована інформація проте, що держава закупила необхідну кількість йодиду калію і кожен регіон отримав необхідну кількість з розрахунку чисельності населення. Повідомлялося, що в разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Та міський очільник Тернополя каже, що це відбуватиметься не зовсім так, як ми собі уявляємо.

«Якщо йдеться про забезпечення на рівні держави, то, будьте певні, в першу чергу медикаменти ці передадуть військовим, правоохоронцям, надзвичайникам, медикам – тобто усім тим, хто будуть першими йти рятувати людей. Всі інші мають самі забезпечити себе необхідними ліками і не чекати того, що їм додому принесуть якісь таблетки в разі виникнення радіаційної небезпеки», — зауважив Сергій Надал в ефірі “Ух-радіо”.