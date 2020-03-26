Голова Тернопільської обласної ради знову звернувся до усіх жителів Тернопільщини з закликом бути відповідальними та не легковажити, адже самоізоляція – один із найефективніших способів уникнути поширення хвороби.

Шановні краяни! Паніка або навпаки – повне ігнорування заходів безпеки під час пандемії – сьогодні основні ризики захворіти на коронавірус. Це – неповага перед спільнотою та самим собою.

На Тернопільщині, як і в Україні в цілому, оголошено карантин. Ми спрацювали на випередження, аби уникнути масового зараження краян. Закрито заклади громадського харчування та торгово-розважальні центри, ринки, навчальні заклади, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, обмежено пересування в області та обласному центрі, запроваджено дистанційний режим роботи працівників, у тому числі виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. Готуються медичні заклади до прийому уражених коронавірусом пацієнтів. Відмінено планові операції. Опрацьовуватимуть лише ургентні випадки. Всі планові заходи скасовані та усі ресурси направляються на підготовку до боротьби з інфекцією.

Попри відчутну недостатність коштів, обласна рада вже дві сесії поспіль максимально долучається до розв’язання проблем галузі охорони здоров’я краю. Зокрема – під час ІІ пленарного засідання 14 сесії облради депутати виділили додатково кошти на запобігання та боротьбу із коронавірусом, а саме – за погодженням із депутатськими фракціями та профільною комісією сесія прийняла рішення направити 23,5 мільйонів гривень на заходи та закупівлю обладнання на боротьбу із коронавірусом, а саме: комунальній установі Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання» – 10 мільйонів гривень на придбання засобів індивідуального захисту та медичного обладнання, у тому числі апаратів штучної вентиляції легень. Також депутати проголосували за виділення 4 мільйонів гривень на реєстрацію попередньо закуплених обласною радою автомобілів швидкої допомоги, а Центру екстреної допомоги – 100 тисяч гривень на оформлення на них документів тощо.

Під час першого пленарного засідання 14 сесії було направлено 1,5 мільйона гривень Тернопільській міській раді для облаштування інфекційних лікарень та ще 1,5 мільйона гривень для медичних закладів області.

Попри те, мусимо сьогодні констатувати, що маємо підтверджені випадки захворювання, підозри на ураження коронавірусом і, на жаль, маємо смерть. Хочу висловити свої співчуття рідним і близьким. Таким чином вірус підтвердив свою активність та заразність. Знову ж таки закликаю мешканців нашої області дотримуватися протиепідемічних заходів. Не потрібно панікувати, а чітко виконувати рекомендації медиків.

Звертаюся до тих, хто повертається із-за кордону: залишайтеся сьогодні у самоізоляції вдома на 14 днів, але обов’язково повідомте про своє повернення сімейного лікаря. Це дуже сьогодні важливо. Не наражайте на небезпеку себе та інших!

Лікарні для лікування, тимчасової обсервації чи ізоляції осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого вірусом COVID-19, вже створено. Також відпрацьовано план перепрофілізації закладів охорони здоров’я області для надання медичної допомоги громадянам з COVID-19.

Якщо у вас з’явилися симптоми недуги, не панікуйте! Зверніться за консультацією до свого сімейного лікаря для взяття на контроль і отримання необхідних рекомендацій. Не будьте легковажними, не панікуйте, а мобілізуйтеся. Зберімо всі сили та допоможемо собі, своїм близьким та краянам. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередити поширення хвороби.

Будьте здорові і бережіть себе!

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук