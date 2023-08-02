Укриття, безпека населення, виявлення на території області коригувальників вогню та диверсійно-розвідувальних груп, а також цілеспрямований розподіл бюджетних коштів громадами – основні завдання, які ставить перед собою рада оборони спільно із силовими структурами краю.

Як зазначив Володимир Труш, пріоритетом у час війни для всіх органів місцевого самоврядування повинна стати не бруківка, а допомога армії, допомога бійцям, які проходять реабілітацію. Кошти потрібно спрямовувати на те, що пришвидшить перемогу.

“У пріоритеті – оборона, медицина і третє – це речі, які дають можливість сприяти нашій перемозі. Багато громад починають переглядати свої бюджети, аби наша країна, наші хлопці ЗСУ мали більше шансів та можливостей, а саме дронів, тепловізорів, транспортних засобів, щоб перемогти”.

Від початку війни жителі Тернополя та області допомагають як військовослужбовцям, так і людям, які втратили свої домівки. Проте ворог розвивається і наших бійців, відповідно, потрібно доукомплектовувати по максимуму.

Посилення безпеки населених пунктів – гарантія безпеки українців. Кожна громада на своєму рівні прийматиме відповідну програму, одним з основних пунктів якої буде встановлення якомога більшої кількості камер відеонагляду не лише на території населених пунктів, але й на об’єктах критичної інфраструктури. Це дозволить силовикам оперативно реагувати на ті чи інші виклики та правопорушення.

“Ми сьогодні розв’язуємо технологічне питання щодо максимального залучення технічних ресурсів – камер відеоспостереження, інтелектуальних камер, розбудова ситуаційного центру, аби замінити людський ресурс і щоб працювали технологічні ноу-хау. Сьогодні це не лише розкриття злочинів та правопорушень, це наша безпека – виявлення диверсантів, контроль за об’єктами критичної інфраструктури, що дуже важливо”, – стверджує тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Полковник поліції заявив, що зустрічатиметься з працівниками прокуратури для того, аби перевіряти доцільність використання коштів та освоєння бюджетних надходжень.