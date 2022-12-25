“Не бійтеся радіти навіть тоді, коли хочеться плакати”, — Глава УГКЦ звернувся до українців на католицьке Різдво

У суботу, 24 грудня, напередодні Різдва Христового за григоріанським календарем, Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав співслужив Різдвяну Месу «Пастирку» у храмі Святого Олександра в Києві.

Молитву очолив Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, з яким також співслужили єпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ в Україні Віталій Кривицький і священники Римо-Католицької Церкви.

Блаженніший Святослав від імені Української Греко-Католицької Церкви привітав усіх із Різдвом Христовим.

«Напередодні Різдва було так багато дискусій у суспільстві про те, чи личить святкувати Різдво, чи можна радіти в час війни? Ба більше, дискусії довкола церковного календаря призвели до того, що багато хто замість Різдва сьогодні святкує „Christmas“, Різдво без Бога, можливо, відповідаючи на якісь комерційні потреби чи під гаслом „Геть від Москви“», — ствердив Глава УГКЦ.

«Нема Різдва без Бога! Ми всіх запрошуємо на справжнє Різдво Христове. Саме новонароджений Спаситель є змістом і сенсом різдвяної радості», — наголосив Предстоятель УГКЦ.

Отець і Глава УГКЦ запевнив, що не тільки можна, а й треба в Україні радіти на Різдво!

На його переконання, лише той народ непереможний, який вміє стати на коліна перед ніжністю Божої любові, яка сьогодні нам відкривається в новонародженому Божественному Дитяті. Бо ця радість походить не від землі, а з неба.

«Лише той воїн може перемогти ворога, який вміє стати на коліна перед Богом. Йому подається до рук сила добра і світла, яка проганяє темряву гріха і смерті», — зазначив Блаженніший Святослав.

«Прийміть радість, яка сьогодні спочиває на руках Пречистої Діви Марії, і поділіться нею. Нехай вона стане радістю всього нашого народу. Вітаючи вас із цим святом, від імені нашої УГКЦ бажаю вам добра, гаразду, сили, радості, Божого благословення в цьому новому році», — побажав архиєрей.

«Нехай секрет нашої стійкості, — наш Спаситель, який є сьогодні між нами, — буде джерелом нашої життєздатності в новому році. Нехай новий рік принесе нам перемогу, мир, бо ми знаємо, що Христос, який є світлом, дорогою, правдою і життям, є і нашим миром. Веселих свят Різдва Христового, веселої коляди, небесного благословення вам, вашим родинам, усій нашій незламній Україні», — додав очільник Української Греко-Католицької Церкви.

Довідка

Пастирка — особливе богослужіння, яке спочатку відправляли лише у Вифлеємі. У VІ ст. цей звичай запроваджено також у Римі. Службу правили у храмі Санта Марія Маджоре, де була копія печери Різдва. З Рима традиція нічних різдвяних Служб Божих поширилася на інші регіони. Урочисту Месу служать на спомин про святу ніч Божого народження, коли здивовані пастушки прибігли до стаєнки і побачили там свого Спасителя. Так у навечір’я Різдва кожен римо-католицький храм стає духовним Вифлеємом.

Департамент інформації УГКЦ