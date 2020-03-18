З 12 години дня 18 березня у Тернополі вступили в дію обмежувальні заходи щодо роботи громадського транспорту.

На період карантину в одному тролейбусі або автобусі одночасно можуть перебувати не більше десяти пасажирів. Про це під час чергового засідання виконавчого комітету повідомив міський голова Сергій Надал.

– З 18 березня з 12.00 вступають у дію обмежувальні заходи у громадському транспорті, – сказав він. – Одночасно у тролейбусі або автобусі може перебувати не більше 10 людей. Сьогодні зранку було зрозуміло, що їде набагато більше людей, хоча на той момент рішення ще не вступило у дію. Пропоную до кінця дня 18 березня відстежувати виконання цієї вимоги, наскільки вдається її дотримуватися. Розумію, що водіям тролейбусів і автобусів доведеться бути не тільки водіями, а й контролерами. Для того, щоб прийняте рішення виконувалося, пропоную запускати пасажирів у транспорт тільки через передні двері у всьому громадському транспорті. У такому випадку водій і кондуктор зможуть контролювати, щоб у салон заходило не більше 10-ти людей. Подивимось чи буде дотримання цієї вимоги. А потім будемо приймати рішення про те, що, можливо, треба зупиняти рух громадського транспорту, як це роблять наші міста-сусіди.

Ольга Трач