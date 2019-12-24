П’ятигривневу монету ввів до обігу Національний банк України. Втім, інфляції це не означає, – запевнив заступник голови НБУ Олег Чурій. Оновлення банкнот і введення монет пояснюють ринковою необхідністю.

Монета номіналом 5 гривень введена в обіг 20 грудня. Вона поступово замінюватиме паперові банкноти. За словами Олега Чурія, завершення процесу оптимізації банкнотно-монетного ряду гривні заплановане на 2020 рік із уведенням у обіг оновленої банкноти номіналом 200 гривень, а також монети номіналом 10 гривень.

«Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться та сягне оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень)».

Першочергово Національний банк планує увести в обіг по 5 млн 5-гривневих монет. Перша партія цих грошових знаків уже розподілена у регіонах. Громадянам не потрібно обмінювати банкноти на оновлені обігові монети. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами.

Додамо, НБУ вкотре знизив курс долара, і наразі він становить 23,29. За словами фахівців, гривня посилилася до рівня 2016 року. Втім, надалі ймовірні коливання курсу, оскільки його формує ринок.

Софія Романська