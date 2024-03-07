Нещодавно у дружини загиблого Героя із села Білий Потік Олександра Довбенька народилася донечка.

Олександр загинув у бою з російськими окупантами на Запоріжжі 4 липня 2023 року. Через те, що російський агресор безжально забрав життя чоловіка, його дружина Олена вимушена самотужки виховувати новонароджену донечку, яку, на честь батька-Героя, назвали Олександрою.

“Попри все, ми усі щиро підтримуємо пані Олену і бажаємо: хай донечка росте здоровою, щасливою і дарує радість всім близьким! Нехай батько-Герой охороняє її та оберігає від усього злого!

А ми будемо завжди пам’ятати про подвиг Олександра Довбенька, будемо молитися за його душу, а також за те, щоб оченята новонароджених українських дітей вже не бачили війни в рідній країні, а бачили в ній мир, спокій, злагоду та процвітання!”, – ідеться у повідомленні на сторінці Білобожницької громади, що на Чортківщині.