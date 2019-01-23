Наздогнали і заблокували: у Тернополі спіймали автозлодіїв на краденому BMW. ВІДЕО

23/01/2019 Розмір тексту:

Вчора ввечері близько 23 години, на службові планшети поліцейських, надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем BMW Х5 у Львівській області. Заявник виявив зникнення транспортного засобу і одразу ж звернувся на спецлінію 102. Орієнтування та всю потрібну інформацію про авто отримали й тернопільські патрульні.

Уже через деякий час, близько 23:45 год, у місті Тернополі по вулиці Руській, інспектори помітили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування.

На законні вимоги працівників поліції зупинити авто водій не реагував та ігнорував, збільшуючи швидкість та порушуючи Правила дорожнього руху. Надалі, переслідуючи автомобіль, поліцейським вдалося його зупинити на вулиці Бережанській шляхом блокування . В салоні перебувало двоє чоловіків.

Документів, що посвідчують особу та документів на транспортний засіб у керманича не було. Надалі втановлено, що за рулем BMW перебував 24-річний житель Львівської області. Окрім того, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На місці зупинки транспортного засобу чоловік відмовився проходити огляд, а у медичному закладі результат на табло алкотестера показав 0.33 проміле (допустима норма алкоголю – 0.2 проміле). У підсумку, на чоловіка патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без відповідних документів.). На місце події також викликали слідчих для встановлення усіх деталей справи.