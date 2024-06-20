Відійшов у вічність знаний на Тернопільщині громадсько-політичний діяч, заступник голови Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Чернець Дем’ян Іванович.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Дем’ян Чернець був одним із лідерів дисидентського руху, згодом «Народного руху». Багаторічний голова Тернопільської обласної організації Товариства політв’язнів та репресованих.

Він до останнього дня брав активну участь в роботі музею політв’язнів і репресованих, організовував пошук документів та місць загибелі жертв і їх перепоховання, займався встановленням пам’ятників та пам’ятних знаків борцям за волю України.

“Дем’ян Іванович назавжди залишиться в історії України, як творець відновленої незалежності України. Він жив Україною і помер з Україною в серці! Дякуємо Дем’яну Чернецю за нашу Незалежність. Тернопіль та Україна у скорботі”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам.