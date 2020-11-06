Найвищий показник в Україні: на Тернопільщині коронавірус масово “косить” лікарів

Тернопільщина лідирує в Україні за кількістю хворих на COVID-19 серед лікарів.

Про це повідомила заступниця директора Тернопільського обласного лабораторного центру Юлія Кравчук. Одинадцять медичних працівників у краї померло від COVID-19.

Учора з підтвердженим діагнозом коронавірусу помер сімейний лікар села Колиндяни Іван Баб’як. Чоловікові було 69 років.

«Маємо високі показники захворюваності серед медиків. Тернопільська область є лідером в Україні щодо захворюваності серед медичного персоналу. Нами зареєстровано 1831 випадок, що склало 8,4% від усіх захворілих осіб. Станом на вчорашній день було зареєстровано одинадцятий летальний випадок серед медиків. Був зареєстрований летальний випадок у Чорткові, помер працівник центру первинної медико-санітарної допомоги», – каже Юлія Кравчук.

Загалом від коронавірусної хвороби померло 286 жителів краю. Найвищий показник летальності серед людей від 65 до 75 років.