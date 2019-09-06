Сезон осінніх пробіжок розпочинається у Тернополі. Окрім традиційних суботніх тренувань, осінню заплановано ряд легкоатлетичних подій, приєднатися до яких можуть всі охочі.

Завдяки легкоатлетичному руху «Рандей», у Тернополі бігуни можуть покращувати фізичну форму та розвивати спортивні здібності. Спортсмени збираються щосуботи неподалік причалу Тернопільського ставу, – розповідає легкоатлет, співорганізатор змагань Роман Задорожній. Передує пробіжкам набережною ставу традиційна розминка.

«Останній літній рандей успішно подолано! Чудова погода, тепла атмосфера та хороші новини. І пам‘ятайте, ці посмішки та тепло на наших забігах, не існуватимуть без вас! І це не залежить від пори року, адже погоду та атмосферу, створюємо ми собі самі! У TernopilRunningClub, з‘явився новий тренер. А це нові знання, нові можливості, нові особисті та командні рекорди. Тому не зволікай, почни з рандей, і приєднуйся до нашого клубу».

Додамо, уже сьогодні у Тернополі організовують найтемніший забіг «Нічна Озеряна». Випробувати свої сили можуть всі охочі.

Софія Романська