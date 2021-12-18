“Найсильніше в мені – це мій внутрішній світ”: відомий бодібілдер з Тернополя розповів про шлях до успіху

Тернополянин Олег Кривий отримав кваліфікацію на турнір “Містер Олімпія”. Бодібілдер вже втретє виступатиме на цьому турнірі.

Олег Кривий розповів Суспільному про свій життєвий шлях і те, як готується до цих змагань.

“Аби перемогти на цьому турнірі бажано жити у США”

За словами Олега Кривого, він виріс у селі Перепельники Зборівської громади, що в Тернопільському районі. Закінчив школу з золотою медаллю, потім отримав юридичну спеціальність у Тернопільському національному економічному університеті.

“Я вчився не для галочки і не за гроші, я справді хотів здобувати знання. То були складні часи. Батьки допомагали, чим могли. Ми не розкошували”.

На турнірі “Містер Олімпія” спортсмен виступатиме вже втретє.

“Я в 2019 році виступав в Америці на цих змаганнях. У 2020 увійшов у ТОП-6. Три тижні тому я виступив на змаганнях в Іспанії й отримав цю кваліфікацію. Планував виступити ще літом, але в мене трапилася травма коліна. Довелося продовжити підготовку, залікувавши травму”.

За словами Олега Кривого, для того, аби перемогти на цьому турнірі, бажано жити у США.

“Там розвиненіша фітнес індустрія. Той бум, який переживає ця галузь зараз у нас, в Америці відбувся ще 30 років тому. За цей час там дуже розвинувся спортивний ринок та інфраструктура. Ми дуже відстаємо в цьому плані від Заходу. Також для перемоги важлива публічна складова спортсмена. Потрібно вести свої соцмережі, бажано англійською мовою. Аби набути достатнього розмовного рівня, я раніше тричі на тиждень займався з репетитором, зараз спілкуюся вільно. Треба й відвідувати певні заходи. Усе це працює на перемогу комплексно. Я вважаю, що це командний вид спорту, бо одна людина не в силі це все охопити”.

“Я щасливий, бо моє хобі стало моєю роботою”

Фінансову підготовку до турніру взяли на себе його спонсори. Зараз бодібілдер займається з тренером з-за кордону. До цього над своєю формою працював самотужки.

“Я професійний спортсмен. Тренер у мене з Іспанії, з ним ми працюємо онлайн. Майже на всі мої змагання він прилітає зі мною також”.

Зріст Олега Кривого – 164 сантиметри, вага – 109 кілограмів. У спорті він з 16-ти років. Через травму коліна змінив футбол на тренажерний зал. До бодібілдингу займався армлерслінгом і пауерліфтингом.

“Я займався в підвальному спортзалі, в якому була хороша дружня атмосфера, в якому були саморобні тренажери і цього достатньо було. Зараз, з розвитком фітнесу, спортивні клуби змінилися, люди мають можливість тренуватися на новому якісному спортивному обладнанні”.

Нинішньої форми спортсмен досяг за 6 років.

“Напевно, це був мій вид спорту. Я завжди говорю, що він обрав мене, а не я його, тому що з перших змагань мені все почало вдаватися. Я почав вигравати буквально всі змагання. Потрібно розрізняти тренування для себе, своєї фізичної форми, свого гарного настрою і професійні заняття спортом. Для першого у нас необхідне є, а от для другого – ринок дуже нерозвинений. Із точки зору спорту та результатів, для мене було б краще, якби я виїхав з України, але я живу тут, бо розвиваю тут бізнес, бо люблю людей, які поряд зі мною. Для покращення ситуації потрібна комплексна робота на рівні держави. Більше безкоштовних гуртків. А не тих, які на папері лише безкоштовні, а насправді за все платять батьки: за підготовку дітей до змагань, за спортивну форму, за квитки на ті ж змагання. Важливо створити умови, де кожен аматор може себе проявити й мати можливість розвиватися. Тоді дитина зможе досягти більших успіхів в будь-якому виді спорту, бо дітям притаманно швидко вчитися. Колись я сам був аматором і знаю, що це таке. Тепер я щасливий, бо моє хобі стало моєю роботою”, – розповів бодібілдер.

“Турнір “Містер Олімпія” – це як олімпіада”

Олег Кривий тренується щодня по два-три рази. На 45-ти хвилинному тренуванні виконує по 5-6 вправ. Харчується бодібілдер шість разів на день.

“Я повністю знаходжуся на правильному харчуванні. Це, в основному, каші, м’ясо, яйця, риба і салат. Один раз на тиждень я можу дозволити собі будь-що, але тільки за один прийом”.

Турнір “Містер Олімпія” відбудеться у 2022 році. За словами спортсмена, до того, на інших змаганнях він не виступатиме.

“У нашому виді спорту турнір “Містер Олімпія” – це як олімпіада. Коли ти маєш можливість виступити на олімпіаді і розпилятись на чемпіонат Європи немає жодного сенсу”.

Оцінюють спортсменів на турнірі “Містер Олімпія” за трьома критеріями.

“Це, перш за все, об’єми. Друге – це сепарація і дефініція, тобто на скільки відділяються м’язи один від одного. І третє – це сухість, тобто на скільки знежирене й зневоднене тіло, на скільки ці всі м’язи видно на сцені”, – каже Олег Кривий.

У спортклубі, де він тренується зберігають нагороди спортсмена.

“Є з Бразилії де я виграв професійний турнір, там всім переможцям вручають мечі. Є зі змагань в Ірландії. Також є мого товариша кубки – Андрія Пушкаря, мої кубки. Є тут і медаль з «Олімпії» з Америки. Дуже мало в кого є такі медалі”.

“Я досить дисциплінована і морально сильна людина”

За словами Олега Кривого, тренерською роботою поки займатися не планує.

“Перша причина цього – це те, що я сам поки виступаю і, окрім того, маю дуже багато справ в плані бізнесу. У мене поки немає фізичної можливості це робити. Можливо, коли я завершу свою кар’єру і в мене буде більше часу, я когось тренуватиму”.

Ще одна складова його успіху – дисципліна.

“Дисципліна не лише в спорті, а й будь-якій справі – це головне. Можна бути генетично обдарованим, але якщо в тебе немає дисципліни, ти не приділяєш уваги тренуванням, режиму, ти ніколи не досягнеш чогось великого. І спорт в моєму житті виховав цю дисципліну. Тепер вона допомагає мені і в спорті, і в бізнесі, і в житті”.

Та найсильнішим Олег вважає свій внутрішній світ.

“Я вважаю, що я досить дисциплінована і морально сильна людина. На мою думку – це основне, що в моєму тілі найсильніше”.