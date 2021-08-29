Відтепер замовити яблука Фермерського господарства “ГАДЗ” можна онлайн.

Зараз на вибір доступні ранні сорти яблук. Серед них популярністю користуються «Пірос» та «Селеста» червоно-зелена і зелена. Зараз вони є найбільш популярними.

У господарстві кажуть, що головна мета нововведення – зробити якісні яблука ближчими до покупців.

– Зараз все більш популярнішою стає доставка свіжих фруктів просто в домівки чи поштове відділення. Якщо ми говоримо про пересилання на короткі дистанції, яблуко не потребує особливих умов. Тому для того, щоб передати продукт у руки покупцям, підійде і традиційне відправлення поштою, – каже менеджер з продажу фермерського господарства “ГАДЗ” Богдан Чура. – В часи, коли люди турбуються про своє здоров’я та стежать за харчуванням, важливу роль в щоденному раціоні відіграють свіжі фрукти. Тож ми як передове підприємство хочемо показати, що отримати якісні яблука можна не виходячи з дому.

Замовити для доставки можна один або одразу кілька ящиків, середня вага яких приблизно 17 кг.

– Ми вирахували, що ящик саме такої маси користується найбільшою популярністю серед клієнтів. Для середньостатистичної сім’ї з чотирьох осіб ця вага є тижневим запасом яблук. Це позбавить їх потреби постійно докупляти фрукти, – пояснює Богдан Чура. – Яблука у ящику ми доставляємо на підкладці. До покупця воно прибуває практично в ідеальному стані. Всі фрукти простікеровані, ручного збору.

Вартість доставки – згідно з тарифами перевізника.