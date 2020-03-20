В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це – пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат.

Про це сказав у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

“Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо казати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу”, — сказав Президент.

З його слів, сьогодні пацієнта з Чернівців виписують з лікарні, і він повертається додому.

“Це найприємніша звістка за останні дні. Вона свідчить про те, що у нас точно все буде добре”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні 26 випадків коронавірусу, за добу надійшло 56 підозр.