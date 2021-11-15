Дванадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 14 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 75 р., Чортківський район;
2 – жінка 71 р., с.Біла Чортківський район;
3 – чоловік 51 р., Чортківський район;
4 – чоловік 64 р., Чортківський район;
5 – жінка 81 р., Кременецький район;
6 – чоловік 36 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 83 р., м. Тернопіль;
8 – чоловік 72 р., м. Тернопіль;
9 – жінка 77 р., м. Тернопіль;
10 – чоловік 88 р., м. Тернопіль;
11 – чоловік 84 р., Кременецький район;
12 – чоловік 53 р., Кременецький район.
Загалом минулої доби в області зареєстровано 224 нових випади коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 340 людей.
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