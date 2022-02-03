Вісім людей померли на Тернопільщині минулої доби від COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– жінка 80 р., м.Кременець;
– чоловік 46 р., м.Кременець;
– чоловік 80 р., Кременецький район;
– жінка 72 р., м.Тернопіль;
– чоловік 82 р., м.Чортків;
– чоловік 56 р., Кременецький район;
– чоловік 72 р., Чортківський район;
– чоловік 19 р., Тернопільський район.
Загалом за добу в області зареєстровано 1639 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 352 людини.
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