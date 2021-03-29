Учні початкової школи у Тернополі з понеділка повертаються до навчання в класи.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Без змін працюватимуть і дитячі садки, а старші школярі навчатимуться дистанційно.

Протягом минулого тижня у Тернополі хворих серед вчителів і учнів поменшало. Однак ситуація поки залишається нестабільною.

“Ми рекомендуємо, щоб наступного тижня учні 5-11 класів навчалися дистанційно, учні початкових класів — очно. Яка ситуація в початковій школі? На сьогоднішній день ми маємо 5 класів, закритих на ізоляцію у трьох школах: 9, 11, 22. Це означає, що діти та вчителі захворіли ще до канікул. Якщо батьки не хочуть відпускати дітей до школи цього тижня, то вчителі можуть й онлайн з ними попрацювати. Ми провели опитування, більшість батьків хочуть, щоб їхні діти вчилися офлайн. Ситуація в дошкільних установах стабільна, ми маємо вісім груп у п’яти закладах дошкільної освіти, які теж мають поодинокі випадки захворюваності, вони перебувають на ізоляції. Пропонуємо, щоб дошкільні заклади працювали. У разі виникнення захворюваності керівники закладів можуть приймати рішення про припинення роботи чи ізоляції груп”, – розповідає Ольга Похиляк.

Епідеміологи кажуть, що молодші діти хворіють на ГРВІ та COVID-19 рідше. Відтак вони можуть продовжувати відвідування занять у класах.