Наймолодші вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби змагалися у Тернополі. На Чемпіонаті в обласному центрі силами мірялися хлопчики 2009 – 2011 років народження.

Молодші школярі змагалися у різних вагових категоріях: від 22 до 54 кг, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя. У кожні з категорій визначено переможців.

«31 жовтня відбувся чемпіонат міста Тернополя з греко-римської боротьби серед молодших школярів 2009 – 2011 років народження. Хлопці викладалися наповну, адже у декого – це перші змагання. Так розпочинається спортивний шлях чемпіонів».

Нагадаємо, дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби у Тернополі виховала десятки спортсменів всеукраїнського та світового рівнів. До слова, нещодавно тернополяни стали бронзовими призерами на Європейській лізі з греко-римської боротьби. Українська команда складалася зі спортсменів із Тернополя та Мукачева.

Софія Романська