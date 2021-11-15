Чемпіонат міста Тернополя зібрав наймолодших борців. З греко-римської боротьби змагалися хлопчики 9-11 років. Переможці відправляться на поєдинки загальноукраїнського рівня.

Десятирічний Олександр займається греко-римською боротьбою півтора року. Хлопчик мріє про участь в Олімпійських іграх. “Роблю все можливе від себе, що покращувати свої результати. Греко-римська боротьба — для мене особливий спорт. Хочеться досягти максимуму, хоча одразу вдається не все. На кожних змаганнях мрію про перемогу, хоча не завжди вдається. Для мене найважливіше, то покращувати власні результати. Насамперед дякую своїм тренерам і батькам за підтримку”.

У Чемпіонаті Тернополя з греко-римської боротьби взяло участь майже півсотні юних спортсменів. Переможцям вручили грамоти та нагороди. Вони представлятимуть обласний центр на Всеукраїнських змаганнях.