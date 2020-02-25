Зимовий чемпіонат області з легкої атлетики зібрав юних бігунів у спортивному комплексі ТНПУ. Випробовувати свої сили приїхали понад двісті легкоатлетів з Тернополя та області.

Хлопці та дівчата змагалися у трьох вікових категоріях, – повідомляє Федерація з легкої атлетики області. Загалом було сформовано 15 команд.

«У спортивному манежі ТНПУ ім. В.Гнатюка відбувся зимовий чемпіонат області з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2005 року народження і молодших. У змаганнях брало участь більше 200 учасників з 15 команд області, вони випробовували сили у трьох вікових групах 2005-2006, 2007-2008 та 2009 років народження».

Легкоатлети змагалися зі штовхання ядра, стрибків у довжину та висоту, метанні спису, бігу. Переможців було визначено у кожному з цих видів змагань. Вони братимуть участь у Всеукраїнських змаганнях.

Софія Романська