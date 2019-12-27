Чемпіонат України з біатлону триває у ці дні на навчально-спортивній базі «Тисовець» у Львівській області.

Перший же день змагань, 26 грудня, став сенсаційним. Спринтерську гонку на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок виграла 14-річна тернопільська біатлоністка Олександра Меркушина. Вона стала наймолодшою переможницею дорослих чемпіонатів України в історії! Про це повідомили на сайті Федерації біатлону України.

Юна спортсменка фінішувала першою лише з одним промахом та з результатом 20:38,1 хвилини. Вона майже на хвилину випередила Любов Кип’яченкову, у якої було на одне штрафне коло більше, і на півтори хвилини – Валерію Дмитренко, яка стріляла з аналогічним з переможницею штрафом.

Чемпіонат України з біатлону триватиме у Тисовці ще 28 грудня.

Фото з особистої сторінки Олександри Меркушиної у «Фейсбук»