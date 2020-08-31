30 серпня на Театральному майдані в рамках святкування в рамках святкування 480- ї річниці Дня народження міста Тернополя відбулося виконання рекордної танцювальної композиції «Рекордно танцюємо!!!».

Учасники рекорду «Наймасовіший танець з 100 і більше учасниками в умовах карантину» були одягнуті у футболки кольорів українського прапора з українською символікою і у масках.

Відстань між ними була витримана у 1,5 м, повідомляє Погляд.

Цей рекорд є символ того, що Укра’на пристосовується жити в карантинних умовах, і діти- головне багатство нації – бажають соціалізаціі і повноцінного щасливого дитинства, – кажуть організатори.

Вік учасників рекорду – 7-14 років.