Найкращий результат для України за 13 років: санкар з Тернопільщини успішно виступив на Кубку світу

Санкар з Кременця Андрій Мандзій посів 10 місце на етапі Кубка світу з санного спорту в Австрії.

Як повідомив тренер спортсмена Василь Казмірук, результат — найкращий для України щонайменше за 13 років.

За словами тренера, у кар’єрі Андрія – це також найкращий результат.

“Це найкращий результат у нього як спортсмена. А загалом він дуже наполегливий і талановитий. У топ-10 не фінішував жоден український санкар, починаючи з сезону 2009-2010 років. А сьогодні ми отримали такий хороший результат нашого Андрія Мандзія. Пишаємося спортсменами з Тернопільщини, які гідно представляють Україну на світовій арені”.

Додамо, санний спорт — зимовий олімпійський вид спорту, спуск на швидкість спеціально підготовленою трасою на санях. Один або два саночники під час спуску розташовуються на санях горілиць. Управління здійснюється натиском гомілки на полози саней та зміною положення тіла. Спортсмени розвивають швидкість 120—150 км/год.