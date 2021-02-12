До так званого снігового флешмобу долучаються багато тернополян, які вирішили розчистити свої двори від снігу, не чекаючи техніки комунальних служб.

Багато чоловіків на різних вулицях міста розгортали сніг ще звечора 11 лютого, щоб зранку можна було виїхати машинами. Так, самостійно зорганізувалися і розчистили двір від снігу мешканці будинку на Вишневецького, 5, пише Терміново.

“Ніколи так не пишалася чоловіками як сьогодні. Взяли лопати і розчистили двір, тротуари і під’їзди. Найкращий прояв любові, турботи і мужності. Дякую!”, – написала у фейсбуці Інна Сирник.

У коментарях багато тернополян пишуть, що у їхніх дворах люди зробили так само.

“Сьогодні день у працівників ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» розпочався з снігового флешмобу. Завдяки згуртованості колективу було швидко розчищено територію установи. Боремося з негодою разом!”, – написали зранку 12 лютого на сторінці обласного лабораторного центру.