Віднині фермерське господарство «ГАДЗ», розташоване в Бучацькому районі на Тернопільщині, може похвалитися не лише своїм стрімким розвитком, технологічними садами, високоякісними врожаями і географією експорту.

Під час конференції «Технології та Інновації: від землі – до готового продукту» 22 жовтня були оголошені результати конкурсу «Найкращий агроном-садівник України 2020» за версією Асоціації «Укрсадпром». І ним став директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас МЕЛЬНИК, пише інформаційний портал www.techdrinks.info.

Далекого 2011 року засновник фермерського господарства Петро Гадз пішов на певний ризик: він взяв на роботу не досвідчених агрономів, а молодих хлопців – випускників університету, котрі розпочали розвиток компанії. Незважаючи на відсутність практичних навичок у роботі, вони мали непереборне бажання розвиватися і рости. У команді молодих агрономів, яким Петро Гадз дав карт-бланш і довірив підприємство, був і Тарас Мельник.

– На початку свого професійного шляху мені було трішки важко, адже я не мав достатньої бази знань, досвіду та практики. Особливо складно було, коли до нас приїжджали нідерландські агрономи і казали мені, що я неправильно обрізаю сад; італійські консультанти говорили, що неправильно обприскую насадження, а французькі переконували, що неправильно зберігаю врожай, – пригадує Тарас Мельник. – Це збиває з пантелику, адже кожен фахівець сам формує собі певний шлях, тому його не варто переконувати в неправильності прийнятих рішень. Спеціаліст стане фаховим лише тоді, коли в нього сформується чітке бачення, який саме кінцевий результат він хоче отримати. І зараз я з упевненістю можу сказати, що знаю, яким має бути садівництво. Я розумію, куди і в якому напрямку ми рухаємося і для чого працюємо.

Так, розвиток підприємства «ГАДЗ» розпочався з того, що в 2012–2016 роках там заклали понад 600 га саду. Основною культурою для вирощування обрали яблуко. Саджанці, які використали для створення садів, були вирощені в Європі. На закордонний садивний матеріал у господарстві покладали великі надії, проте в процесі вирощування помітили, що він погано проходить акліматизацію. Тому 2014 року розпочався новий напрямок діяльності господарства «ГАДЗ» – розсадництво.

Команда молодих фахівців на чолі з Тарасом Мельником добре усвідомлювала переваги сучасних методів ведення господарства. Тож із самого початку на підприємстві дотримуються ефективних технологій і використовують карликові підщепи, нові продуктивні сорти, краплинне зрошення, утримують сад на шпалері та накривають його протиградовою сіткою.

Фермерське господарства «ГАДЗ» – наразі один із найпотужніших виробників фруктів на території України, і його виробничі потужності вразять кожного. Так, урожайність яблуневого саду сягає понад 50 т/га. Плоди рівномірного окрасу, однакового розміру та калібру, з відповідною щільністю успішно експортують до більш

ніж 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії. У 2018–2019 роках підприємство стало лідером з-поміж українських компаній-експортерів яблука в ці регіони. Окрім того, на початку 2020 року яблука екстракласу були відправлені навіть на… Мальдіви! Також у планах підприємства – налагодження контактів з країнами Африки й Америки.

– Наші закордонні клієнти задоволені якістю яблук та їхніми смаковими властивостями, тому сподіваємося на подальше зростання обсягів експорту. З-поміж українських компаній ми у цій сфері першопрохідці. Раді, що нам вдається налагодити хорошу співпрацю і гідно представляти Україну, – зазначає Тарас Мельник. – Аби мати змогу експортувати продукцію в будь-які країни світу, підприємство пройшло сертифікацію GlobalG.A.P. Цей сертифікат чистоти продукту підтверджує, що наші яблука – екологічно чисті та безпечні для споживання. GlobalG.A.P. – своєрідна перепустка на глобальний ринок, передумова, без якої з постачальником навіть не почнуть вести перемовини.

Експорт – невід’ємна сторінка діяльності фермерського господарства «ГАДЗ», адже близько половини свого врожаю підприємство успішно реалізовує за межі України, щоразу розширюючи ринки збуту. Аби українські яблука потрапили на прилавки закордонних супермаркетів, вони проходять жорсткий контроль. Для цього в господарстві навіть розробили спеціальну програму, яка відстежує якість і шлях зберігання кожного яблука з поля до вітрини магазину, а сучасна сортувальна лінія дозволяє відсортовувати плоди за калібром, кольором і вагою. Яблука торгової марки «ГАДЗ» можна придбати у фасуванні різноманітних

видів.

За словами Тараса Мельника, підприємство впевнено та інтенсивно рухається в напрямку органіки. Так, фермерське господарство «ГАДЗ» отримало сертифікат, який підтверджує вирощування органічного яблука на 40 га саду. До того ж велика частина саду перебуває на перехідному етапі. Колектив молодих агрономів завжди прагне вдосконалюватися і дізнаватись якомога більше нової інформації, аби бути в тренді й тримати започаткований високий рівень господарювання.

– ФГ «ГАДЗ» розвивається, і наразі наш розвиток полягає в тому, що ми вирішили створити додану вартість нашого продукту, – зазначає Тарас Мельник. – Компанія вирощує велику кількість яблук (понад 25 тисяч тонн), звісно, певна частина буде некондиційною. Тому всі інвестиції, які здійснює наше підприємство, спрямовані на переробку. Зокрема, нещодавно ми підписали контракти з італійською компанією Rossi на поставку фруктопереробної лінії, а також придбання та запуск другої черги повністю автоматичної лінії скляного фасування. Оскільки в основному ми вирощуємо яблука, то придбали обладнання для виробництва яблучного пюре потужністю 4 тонни за годину, а також соків прямого віджиму продуктивністю 1 тонна за годину. В подальшому плануємо розширення для виготовлення соків, джемів і дитячого харчування.

Незважаючи на здобуті успішні результати, фермерське господарство «ГАДЗ» не зупиняється на досягнутому. Адже директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник і команда молодих агрономів знають, яким має бути якісний сад, як вирощувати фрукти преміумґатунку, затребувані як на вітчизняних, так і на міжнародних ринках, і роблять для цього все можливе.

– Перемога у конкурсі, – зауважує кращий агроном-садівник України Тарас Мельник, – це приємно, це визнання всього нашого колективу, того, що молоді, не скуті жодними стереотипами фахівці є гнучкими, сучасними в підходах до садівництва і можуть досягати високих результатів. Рухаємося далі – у нас ще багато цікавої роботи.