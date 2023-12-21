Конкурс «Здорове харчування – запорука здорової нації» завершився в області. Проводили його серед шкіл у двох номінаціях: «Краща їдальня» і «Краща організація харчування».

– Участь у конкурсі взяли 27 закладів освіти у 17 територіальних громадах, – повідомила під час брифінгу Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки ТОВА. – Конкурс був оголошений для всіх без винятку закладів освіти області з 55 територіальних громад. Участь взяли тільки 17 громад. Бачимо, що не всі керівники громад та відділів освіти і закладів освіти зацікавлені у реформі шкільного харчування. Конкурс на рівні області організований для того, щоб стимулювати керівників і кухарів закладів освіти, показати, що їхня робота направлена і на забезпечення здоров’я дітей. За підсумками обласного етапу конкурсу переможці отримали подарунки від обласної військової адміністрації: морозильні камери, професійні міксери, індукційні плити, електрочайники.

У номінації «Краща організація харчування» переможцями стали: перше місце – Ангелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Байковецької сільської ради; друге місце – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Тернопільської міської ради; третє місце – Старовишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького району Тернопільської області.

У номінації «Краща їдальня (харчоблок)» перше місце посів опорний заклад «Підгаєцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області»; друге – Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука Кременецької міської ради Тернопільської області; третє – Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін міста Заліщики.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці