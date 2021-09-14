Одне з найкращих молочних господарств Західної України – ТзОВ “Бучачагрохлібпром” проведе заключний у 2021-му році Національний День ферми. Захід відбудеться 15-го вересня на молочно-товарному комплексі в селі Пилява.

Для проведення Дня ферми обрали ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, адже підприємство активно інвестує у розвиток молочного напрямку. Лише у 2021-му з цією метою було передбачено 350 мільйонів гривень.

Крім того, цьогоріч на господарстві запустили доїльний зал типу «карусель» на 60 голів, а зараз будують новий комплекс у Соколові.

Під час Національного Дня ферми гості заходу не лише зможуть прослухати виступи фахівців ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, побачити діючі потужності підприємства та наступну чергу будівництва, а й будуть присутніми на відкритті нового доїльного залу.

До слова, Національні Дні ферми – це теоретично-практичні заходи, які проводять вже дев’ятий рік поспіль для поширення досвіду практиків та світових технологій щодо заготівлі грубих кормів, які сприяють отриманню високих надоїв.