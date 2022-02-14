Високий рівень якості надання послуг у сфері віртуального гемблінгу змушує онлайн-казино розробляти різні маркетингові стратегії, щоб залучати нових гравців і утримувати постійних клієнтів. Практика останніх кількох років показала, що бездепозитні бонуси та програми лояльності дають можливість отримувати найкращі результати. Ми розглянули тенденції ринку азартних розваг, щоб дізнатися, який бездепозитний бонус за реєстрацію в онлайн-казино України можна отримати у 2022 році та які програми лояльності пропонують популярні ресурси.

Особливості бездепозитних бонусів

Досвід лідерів ринку онлайн-гемблінгу показав, що бездепозитні бонуси дають можливість ефективно залучати нових гравців і стимулювати постійних клієнтів обирати гральні автомати для свого дозвілля. У любителів азартних розваг більше довіри викликають нові казино з бездепозитним бонусом.

Серед бездепозитних бонусів, які пропонують українські інтернет-казино, найбільший попит мають такі:

● фріспіни — безкоштовні обертання барабанів слотів;

● реальні кошти — нараховуються на бонусний рахунок клієнта закладу.

У правилах до кожного бонусу докладно описано, хто має право його отримати, які існують обмеження і вимоги щодо виведення одержаного виграшу. Безкоштовні фріспіни здебільшого можна використовувати лише для гри у слоти, що вказані у правилах. За гроші з бонусного рахунку можна грати не лише в ігрові автомати, а й в інші азартні розваги, окрім ігор із живими дилерами.

Онлайн-казино можуть пропонувати бездепозитні бонуси всім клієнтам або лише тим, які мають спеціальний промокод. Так називається комбінація з букв і цифр, яка вводиться у спеціальному полі реєстраційної форми чи особистого кабінету гравця. Промокоди розповсюджуються на партнерських сайтах про бонуси й тих, що спеціалізуються на онлайн-гемблінгу.

Бездепозитні бонуси не належать до коштів, які можна миттєво зняти. Азартні заклади не роздають клієнтам гроші просто так, а заохочують ними до гри. Щоб вивести нараховані гроші за реєстрацію на карту, потрібно зробити ставки в кількості, вказаній у правилах бонуса. Цю кількість відображає вейджер — множник, на який потрібно збільшити подарунок.

Наприклад, за проходження реєстрації бонусний рахунок було поповнено на 200 грн із вейджером х30. Це означає, що потрібно зробити ставки на суму 200 × 30 = 6000 грн. Після такого використання на рахунок гравця будуть зараховані бонусні 200 гривень, і він зможе вивести їх на банківську картку чи робити ними ставки.

Переваги бездепозитних бонусів для нових гравців і постійних клієнтів

Бездепозитні бонуси за реєстрацію в онлайн-казино можна назвати своєрідним подарунком. Гравцям не потрібно жодного першого депозиту, щоб почати грати на ігрових автоматах. Вони лише проходять реєстрацію на сайті віртуального азартного закладу, що, як правило, займає кілька хвилин, а за це отримують можливість одразу почати грати на реальні гроші без вкладання власних коштів. Якщо ставки не принесуть виграшу, новачок нічого не втрачає: він не програв власних фінансів і не має жодних зобов’язань перед клубом.

Онлайн-казино видають новим відвідувачам вітальні бездепозитні бонуси, щоб збільшити свою аудиторію. Вони часто продовжують грати в закладі й після того, як виведуть свій перший виграш, стаючи постійними клієнтами.

Найбільший попит серед гравців має вітальний бонус, який складається із грошового бонуса і фріспінів або чогось одного із цієї комбінації. Деякі заклади окремо надають безкоштовні фріспіни за підтвердження телефону під час реєстрації.

З кожним роком усе більше віртуальних азартних закладів дарують постійним клієнтам бездепозитні бонуси на день народження. Онлайн-казино пропонують різні варіанти бонусів: грошова сума може бути фіксованою чи залежати від розміру ставок, зроблених клієнтом за певний період. Такими подарунками вони не лише забезпечують лояльність гравців до ресурсу, а й стимулюють їх до більш активного гемблінгу.

Плюси програми лояльності для клієнтів онлайн-казино

Багато онлайн-казино не лише пропонують вигідні бонуси, а й впроваджують програми лояльності. Вони мають кілька рівнів, і чим вищий рівень, тим вигідніші умови для гравців: менший розмір вейджера, збільшений ліміт на виведення виграшів, більший відсоток кешбеку тощо.

Клієнтам закладу після кожного поповнення балансу власними коштами нараховують бали лояльності. Гравець потрапляє на певний рівень програми лояльності залежно від кількості накопичених балів. За перехід на вищий рівень деякі онлайн-казино нараховують бездепи, здебільшого кілька фріспінів із низьким або нульовим вейджером.

На верхніх рівнях програми лояльності гравці можуть переходити у статус VIP-клієнтів, що надає такі переваги, як першочергове виведення грошей без верифікації та ексклюзивні заохочення. Онлайн-казино щорічно оновлюють умови своїх програм лояльності, роблячи їх більш привабливими для постійних клієнтів, які активно грають.