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Як отримати бонусний код за депозит у казино у Космолот

Створення облікового запису та використання нашого ексклюзивного бонусного коду на депозит – це простий процес. Дотримуйтесь інструкцій нижче:

1. Зареєструйтесь

Завітайте до Космолот бонус (використовуйте наше посилання, тому що ексклюзивний бонус буде недоступний)

Заповніть форму необхідною інформацією

Прийміть умови та натисніть Зареєструватися

2. Перевірте свої SMS-повідомлення

Перевірте свій телефон на наявність коду перевірки від Космолот казино.

Введіть чотиризначне підтвердження, яке ви отримали, щоб підтвердити свій номер

На наступному екрані потрібно створити PIN-код.

3. Внесіть депозит та отримайте бонус

Виберіть будь-який з доступних варіантів оплати

Або введіть наш ексклюзивний код бонусу на депозит KOSMOS в спеціальне поле для коду, або виберіть вітальний бонус у меню, що розкривається.

Введіть суму, яку хочете внести, та натисніть «Депозит».

Як тільки ваші кошти надійдуть, ви можете грати в ігри казино на реальні гроші.

Що таке бонуси казино?

По суті, бонуси казино — це заохочення, які дають вам щось додаткове, наприклад, безкоштовні спини або бонусні кошти, щоб ви могли проводити більше часу, граючи в казино з можливістю реального виграшу та зняття реальних грошей, якщо ви виконуєте умови.

Майже всі онлайн-казино пропонують ці бонуси, і ви зазвичай нічого не втрачаєте, вимагаючи їх.

Чому казино пропонують бонусні коди та рекламні акції?

Це гарне питання; навіщо комусь давати вам додаткові гроші та дозволяти грати безкоштовно та знімати їх?

Що ж, ваші шанси на виконання умов бонусу не такі високі, як здається, тому не гарантується, що ви взагалі отримаєте виплату бонусу, на який ви претендуєте, хоча це можливо.

Тим не менш, є хороші стимули, які дозволяють протестувати казино, не витрачаючи занадто багато; тому онлайн-казино пропонують ці бонуси, щоб залучити більше гравців та зберегти зацікавленість та задоволення своїх існуючих клієнтів. У довгостроковій перспективі це добрий бізнес, тому що ви можете стати постійним клієнтом.

Чи маю я право на отримання найкращих бонусів казино від Космолот казино?

Всі нові гравці можуть скористатися вітальними бонусами та промо-кодами, які пропонують Космолот казино, хоча є кілька речей, на які слід звернути увагу.

Вам має бути більше 18 років, щоб успішно створити обліковий запис та почати робити ставки у Космолот казино.

Не намагайтеся отримати вітальний бонус Cosmolot з більш ніж одного облікового запису — якщо вас спіймають на цьому з іншої IP-адреси, ваш обліковий запис буде назавжди заблокований на сайті.

Вам також не дозволяється відкривати кілька облікових записів та отримувати бонуси від одного і того ж домогосподарства, оскільки це вважається зловживанням бонусами.

Правила та умови бонусу казино казино

Щоб претендувати на 120% бонус на початковий депозит до 50 000 грн та 300 безкоштовних обертань, вам необхідно внести мінімум 50 грн та ввести бонусний код KOSMOS (ви також повинні використовувати наше посилання, щоб відкрити Космолот казино, тому що бонус буде недоступний) . Якщо ви бажаєте отримати будь-який з інших вітальних бонусів, ви можете просто вибрати їх при внесенні депозиту.

Крім того, більшість бонусів Космолот казино пов’язані з вимогою 40-кратної пролонгації, але це не відноситься до нашого ексклюзивного бонусу, який має 30-кратне збільшення і його набагато легше повернути.

У гравців буде 30 календарних днів з моменту першого депозиту, щоб виконати умови і звільнити бонусні кошти Космолот казино.

Усі промо-коди дійсні лише для нових гравців, які роблять свій перший депозит у Космолот казино — релоад-бонуси не вимагають використання будь-яких кодів.

Помилки, яких слід уникати під час використання бонусного коду казино в Космолот

Як і в будь-якому онлайн-казино, ви повинні уникати простих помилок, які можуть перешкодити вам перевести в готівку бонус на депозит.

Перша помилка – це закінчення терміну дії промокоду. У вас є тільки 30 днів з моменту першого депозиту, щоб відіграти свій бонус. Тому взагалі не претендуйте на вітальний бонус, якщо ви не плануєте присвячувати щонайменше дві-три години щомісяця грі в казино.

Крім того, обов’язково внесіть відповідну суму грошей, оскільки для деяких бонусів може знадобитися внести депозит у розмірі 150 грн. Якщо у вас є додаткові питання, ми настійно рекомендуємо вам ознайомитися з бонусними умовами Космолот казино.