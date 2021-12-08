Збройним Силам України 6 грудня виповнилося 30 років.

Україна повинна бути сильною, а громадяни – почуватися захищеними! Саме тому влада повинна зміцнювати обороноздатність не лише кількісно у вигляді виділеного бюджетного фінансування, але й якісно – виконувати оборонне замовлення й переозброювати армію.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

– Саме ефективність та боєздатність армії визначає здатність країни захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. Українська держава в останні роки виділяє значні суми на фінансування Збройних сил. Але два останні роки кількість не конвертується в якість. Попри великі бюджетні асигнування, Міністерство оборони не встигає освоїти всі кошти, внаслідок чого зривається Державне оборонне замовлення. Це означає, що армія не отримує нового озброєння і техніки в достатній кількості, – підкреслили в «УДАРі Віталія Кличка».

Уряд на 2022 рік передбачив рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України – 323,13 млрд грн, що дорівнює 6% ВВП, як і вимагає закон. Але за красивими цифрами мало того, що стосується реального підвищення обороноздатності України, упродовж років спостерігається стагнація в питанні переозброєння армії, пояснюють «ударівці».

– Понад 80% коштів, що виділені на оборону, використовуються на утримання армії та інших силових відомств. З таким підходом ми не зможемо досягнути якісного розвитку ЗСУ в побудові сучасної високорозвиненої армії, – підкреслили в партії.

«Ударівці» зауважили, що упродовж двох попередніх років головною проблемою є незадовільний стан виконання оборонного замовлення для потреб Української Армії у забезпеченні новітніх зразків озброєння та підвищення обороноздатності України.– Державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії. А для цього необхідно провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК. Також треба створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має спрямовуватися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».