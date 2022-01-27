Переможцем номінації «Найкраща фотографія Тернопільської області 2021» в українській частині найбільшого у світі міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» стала світлина церкви Івана Богослова у селі Жуків. Автор фото — Андрій Мозоль.

«Виразне завдяки композиції, освітленню, часу зйомки. фото поетично презентує маловідому та цікаву пам’ятку», — прокоментувала фото членкиня журі, фотограф і мандрівниця, Наталія Шестакова. Невеликим недоліком журі назвали замалий простір у верхній частині кадру.

Дерев’яна церква Івана Богослова датується 1803 роком, перевезена до села із Нараєва. Окремої статті у Вікіпедії про пам’ятку немає.

Мета конкурсу «Вікі любить пам’ятки» — отримати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу під вільною ліцензією для ілюстрування ними Вікіпедії — вільної енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони людей з усього світу. А також привернути увагу українців до культурної спадщини, пізнати забуті та маловідомі сторінки своєї історії.

Усього у списку Тернопільської області 4752 пам’ятки, з них світлинами у Вікісховищі представлена 1882 об’єкти. Цього року 26 конкурсантів завантажили 478 фото 161 об’єкта (з них 7 — вперше завантажена на конкурс). За час проведення конкурсу 374 учасники змагалися у цій номінації.

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, метою якого є зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії, Вікімандрах та інших вікіпроєктах. Конкурс проходить щорічно у понад 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа та волонтерами спільноти Вікімедіа, в тому числі в Україні — громадською організацією «Вікімедіа Україна». У 2021 році в Україні проходив удесяте. Загалом протягом 2012—2021 років у межах конкурсу було завантажено понад 350 тисяч світлин українських пам’яток, сфотографовано понад 39 тисяч пам’яток із території України (42%), взяло участь майже 3500 осіб (від аматорів до професіоналів). Фотографії за всі роки конкурсу знаходяться у вільному доступі, ви можете переглянути їх і використати на умовах вільної ліцензії CC BY-SA.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.