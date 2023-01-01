1 січня ми відзначаємо 114 річницю народження провідника ОУН, Героя України та ідеолога українського державності Степана Бандери.

Без перебільшення, Степан Бандера є найяскравішим символом боротьби українців за власну державність. Уособленням незламності, безкомпромісності, волі до перемоги! Про це зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Бажаю всім нам такої любові до свого народу, такого патріотизму, рішучості та мудрості, які були у Провідника.

Україна майбутнього буде результатом нашої праці та нашої боротьби”, – ідеться у зверненні очільника міста.

Слава Україні! Героям Слава!