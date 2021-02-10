Тернопільський апеляційний суд своєю постановою скасував вирок першої інстанції про довічне ув’язнення і змінив міру покарання Андрію Горбатюку на 15 років тюрми.

Обвинувачений наполягав, що він не вбивав тату-майстриню Тетяну Підвашецьку, за вбивство якої йому і присудили довічне.

Засідання відбулося 10 лютого, повідомляє Терміново.

Нагадаємо, під час попередніх слухань справи прокурор просив для Андрія Горбатюка 15 років в’язниці, однак рідні наполягали на довічному ув’язненні. Зрештою, найвищу міру покарання Андрію Горбатюку присудили 11 листопада 2020 року. Однак з таким рішенням суду не погодились адвокати підсудного. Тож сторона обвинуваченого подала апеляцію щодо перегляду справи. Відповідне засідання відбулося 10 лютого.

Сам обвинувачений був присутнім на засіданні в онлайн-режимі.

– За що ти вбив мою Таню? За що ти позбавив її життя? Вона була добра дитина. Вона ні тобі, ні комусь ще нічого поганого не зробила! – емоційно зверталася до обвинуваченого мама вбитої.

– З чого ви взяли, що це я зробив? Коли мене затримали, наговорили мені всякої фігні, щоб я визнавав свою вину, бо я в будь-якому випадку сяду, а в такому випадку дадуть менший строк, – розповідав під час засідання суду Андрій Горбатюк.

На засіданні також були присутні бабуся та дідусь убитої Тетяни Підвашецької. Почувши рішення апеляційного суду, рідні Тетяни Підвашецької сказали, що добиватимуться справедливості у Верховному Суді.