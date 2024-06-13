Найгірший сценарій: взимку в Україні не буде світла і тепла до 20 годин

Якщо ворог продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, то за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.

Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК, передає BBC.

Зазначається, що в разі подальших атак по українських електростанціях, у найгіршому випадку, з настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення.

Як пише видання, частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

“На ремонт деяких знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені”, – додала директорка з комунікацій національної енергетичної компанії “Укренерго” Марія Цатурян.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

За даними “Укренерго”, проєкти з будівництва нових об’єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт вже готові реалізовувати приватні компанії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії “Центренерго” та гідроелектростанції “Укргідроенерго”.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.