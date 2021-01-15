Світ

Зійшлися в думках

Обраний президент США Джо Байден вважає, що його інавгурація пройде безперешкодно і в атмосфері безпеки. Однак підготовку до неї мирною важко назвати. Байден визнав за потрібне зазначити, що для ще чинного президента США Дональда Трампа буде правильним не приходити на церемонію. “Мені сказали, що Трамп дав зрозуміти, що не збирається з’являтися на інавгурації. Один з тих рідкісних випадків, коли ми зійшлися в думках. Це добре для нього – не з’являтися”, – сказав він не без сарказму. Також на інавгурації не буде присутньою ще перша леді Меланія Трамп. Крім того, Байден назвав Трампа “ганьбою для країни” і заявив, що останній не гідний займати пост президента. “Він перевершив навіть мої найгірші уявлення про нього”, – додав новообраний президент. В день церемонії інавгурації Трамп планує вилетіти на вертольоті з Білого дому а потім вирушити до Флориди, щоб виступити там на мітингу проти Байдена.

Рівноправ’я у цифрах

Такі речі багато хто радить не рекламувати, а правителі Третього рейху свого часу їх взагалі не толерували і мали для такого явища Маутхаузен, Бухенвальд та мережу інших “санаторіїв” схожого типу. Але факт є фактом: після запровадження 1 жовтня 2017 року рівноправ’я щодо вступу в шлюб незалежно від статі й до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар. Сюди належать як ті люди, котрі зареєстрували новий шлюб, так і ті, хто перереєстрував на шлюб офіційні партнерства, які ще до цього існували в країні. Такі цифри наводяться у відповіді федерального уряду Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі. З 1 жовтня 2017 року до кінця 2019 року побралися майже 47 тисяч одностатевих пар. Ще 26,3 тисячі зареєстрованих одностатевих партнерств було офіційно визнано шлюбом. Загалом упродовж цього періоду в Німеччині було укладено 958 тисяч шлюбів. Таким чином, частка одностатевих серед них є меншою за вісім відсотків.

Щось не те в данському королівстві

Щось, напевно, не те діється в данському королівстві: на тамтешньому державному (!) телеканалі вийшов мультсеріал “John Dillermand”, героєм якого є чоловік з… найдовшим на світі пенісом. Він, до речі, використовує його з цілком безневинною метою – допомагає своїм сусідам (?), вигулює собаку і т. д. Дітородний орган Ділерманда не зображений фізіологічно достовірно – він радше схожий на смугасту червоно-білу мотузку, якраз під колір костюму персонажа. Крім цього, шоу не містить алюзій на тему сексу і було розроблене разом з Данською асоціацією сексуальної освіти (!). Незайве уточнення, якщо врахувати, що головною аудиторією каналу є діти 7-10-річного віку. У глядачів мультсеріал викликав неоднозначні відгуки, що неважко було спрогнозувати. Деяким батькам він здався надто “порнографічним” і таким, що пропагує ексгібіціонізм. Інші ж, навпаки, погодилися з тим, що мультфільм “асексуальний”.

Україна

Неприпустимий “Спутник”

Очільник партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко – вельми енергійна людина. Окрім активного відпочинку на Галапагоських островах, що належать Еквадору, й закупівлі там, як повідомлялося, великої партії какао (а попутно – й інвестицій у тамтешню економіку), він продовжує сповідувати принцип “Карфаген має бути знищено” щодо Росії. Зокрема, екс-гарант заявив, що застосування російського препарату “Спутник-V” для вакцинації в Україні неприпустиме. “Кожен представник влади повинен їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини – крім російських. Оскільки застосування російської вакцини буде тягнути за собою ризики”, – переконаний Петро Олексійович. За словами колишнього очільника держави, протягом 2021 року має бути щеплено від COVID-19 все населення України (та ну!). П.Порошенко також висловив думку, що Росія хоче на українцях випробовувати можливості свого препарату “Спутник-V”, а саме – ефект комбінації з експериментальною вакциною розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Поліцейські – злочинці

Хто покликаний вберігати нас від крадіжок та інших злочинних посягань? Звісно, поліція. Коли ж раптом виявляється, що поліцейські самі не від того, щоб поцупити щось більш-менш цінне, то просто безпомічно розводиш руками. У Харкові викрили злочинну групу, що займалася крадіжками магістральних кабелів зв’язку та спецзв’язку. Підозри отримали чотири людини, двоє з яких – співробітники поліції. Один з підозрюваних працює (точніше сказати – працював) в управлінні патрульної поліції, інший – в батальйоні конвойної служби. Зловмисники були спіймані “на гарячому”. Вночі на одній з вулиць Харкова вони пошкодили кришку оглядового люка у сховище магістральних ліній зв’язку. Відтак привезеним з собою спецінстурментом перекусили кабель і помістили його в авто, на якому приїхали. Загалом, за 10 місяців минулого року правоохоронці зафіксували 19 фактів крадіжок кабелю. Фігурантам справи “світить” до шести років в’язниці.

Тернопілля

Незайве щеплення

Коронавірус продовжує тиснути й ускладнювати життя мешканців Тернопілля, але ним одним проблеми і біди мешканців краю не обмежуються. Дошкуляють їм і всілякі болячки тваринного походження, що стало предметом розгляду учасників засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії в ОДА. Крім пташиного грипу і африканської чуми свиней на засіданні розглядалося і питання запобігання захворюванню на сказ. З огляду на деякі наші реалії – вельми актуальна тема. Думається, зовсім незайве було б зробити завчасне щеплення від різновиду сказу багатьом водіям, з вини яких від початку минулого року в аваріях на Тернопільщині загинули 62 людини і майже сімсот осіб травмувалися. Патрульні за цей час склали майже тринадцять тисяч постанов про перевищення швидкості руху, що є однією з головних причин аварій. Не завадило б також своєчасно вакцинувати від сказу чоловіка, який використав масивну товкачку для приготування їжі худобі як останній аргумент у суперечці з дружиною. На цьому тлі порятунок працівниками ДСНС кошеняти, яке не могло самотужки злізти з дерева, виглядає промінчиком світла в темному мороку…