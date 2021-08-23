Трикілометровий жовто-блакитний стяг розгорнули на межі Скала-Подільської та Гуківської громад. До встановлення рекорду долучилися понад три тисячі людей. Подію приурочили до тридцятої річниці незалежності України.

Житель Скала-Подільської громади Іван Коваленко вперше взяв участь у встановленні рекорду. Чоловік переконаний, що такі події об’єднують жителів краю. «Дуже символічно, що сьогодні ми зібралися у такій великій кількості для встановлення цього рекорду. Це вкотре допомагає нам зосередитися на тих важливих, надзвичайно цінних речах, які ми маємо, – а це незалежна країна, мова, наші цінності. Маємо поважати також наші державні символи. Наш державний прапор має історію, її має знати кожен українець».

Рекорд, встановлений на честь 30-ї річниці Незалежності України, зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Кожен, хто долучився до події, отримав пам‘ятний сертифікат. Після фіксації рекорду відбувся флешмоб «Заплетемо Україну разом», а також святковий концерт з мистецькою програмою народних колективів Тернопільщини і Хмельниччини.