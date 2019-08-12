Від дванадцяти до тридцяти тисяч гривень за рік треба віддати студентам, які поступлять на контрактну форму навчання у тернопільські університети.

Йдеться про навчання на денній формі за освітнім ступенем «Бакалавр» у технічному, економічному і педагогічному та освітнім ступенем «Магістр» в медичному університетах. Для інших форм навчання цифри можуть бути іншими. Детальна інформація про вартість навчання розміщена на офіційних сайтах університетів. Ми ж розкажемо про найдорожчі спеціальності місцевих вищих навчальних закладів.

Найдорожчими є найпопулярніші спеціальності. Утім, на ціну навчання впливає не тільки велика кількість бажаючих оволодіти цією спеціальністю та її престижність. Також враховується обладнання, на якому навчаються студенти, науковий ступінь викладачів, викладання іноземною мовою навчальних програм та інші чинники. Якщо розглядати спеціальності без прив’язки до університету, то найдорожчими є такі: «Стоматологія» – 30 800 гривень за рік, «Право» – 24 380 – за рік навчання, «Філологія. Германські мови ти літератури (переклад включно), перша – англійська (англійсько-український переклад)» – 23 263 гривні за рік та «Інформаційні технології» – 17 400 гривень.

У розрізі університетів найдорожче навчатися у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. На другому місці тут, після «Стоматології», йде «Медицина», за яку треба віддати 28 400 гривень за рік, на третьому – «Фармація» – 22 100 гривень.

На другому місці за вартістю навчання – Тернопільський національний економічний університет. За рік навчання на спеціальності «Право» треба заплатити 24 380 гривень, на спеціальності «Правоохоронна діяльність» – 23 000, на спеціальностях з викладанням іноземною мовою «Економіка», «Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини», «Комп’ютерні науки» та «Міжнародному праві» – 22 252 гривні.

Середня вартість навчання у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 18-19 тисяч гривень за рік. На декілька тисяч дорожче вчитися на англійсько-українського перекладача. За цю спеціальність за рік треба віддати – 23 263 гривні. На другому місці спеціальності «Середня освіта (мова і література англійська)», «Середня освіта (Мова і література німецька)», «Середня освіта (Мова і література французька)» – 21 533 гривні за рік. Третє місце займає спеціальність «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» – 19 610 гривень.

Вартість навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя є найменшою, порівняно з іншими тернопільськими університетами. В середньому воно обходиться у 15-16 тисяч гривень за рік. Найдорожчими є спеціальності у галузі «Інформаційні технології»: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека». Рік навчання за цими спеціальностями коштує 17 400 гривень. На другому місці спеціальність із цієї ж галузі – «Інформаційні системи та технології» – 16 688 гривень. Трішки дешевше обходяться спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», «Транспортні технології», «Автомобільний транспорт» – 16 470 гривень за рік.

І про мінімальну вартість навчання. Тут на першому місці ТНТУ – 12 484 гривні за рік на «Економіці» та «Агроінженерії». Другу сходинку займає ТНЕУ. Майже 14 тисяч гривень в рік коштує навчання на спеціальностях: «Професійна освіта (Сфера обслуговування)», «Професійна освіта (Документознавство)», «Екологія», «Агрономія». Найдешевшою спеціальністю у ТНМУ, але із здобуттям освітнього ступеню «Магістр», а не «Бакалавр», є «Фізична терапія, ерготерапія» – 17 100 гривень. І четверту сходинку займає ТНПУ. Мінімальна вартість навчання тут 18 457 гривень за рік. Стільки коштують ряд спеціальностей у галузі «Середня освіта», дві у галузі «Професійна освіта», а також фізична культура і спорт та дошкільна освіта.

Ольга Трач

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