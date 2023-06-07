Найближчими днями на Тернопільщині буде “свіжо”

Цими днями погоду на Тернопільщині визначатимуть атмосферні фронти.

За прогнозами синоптиків, в області можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря наразі залишатиметься на комфортному рівні.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині цими днями буде хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

«Цими днями на заході очікується свіжа погода. 11-12 червня в регіоні тимчасово похолоднішає, побільшає дощів. Погода наразі різноманітна, складнувата, бо мінятиметься атмосферний тиск, температура повітря, вологість», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода на Тернопільщині до кінця тижня залишатиметься на комфортному рівні. Спеки наразі у краї не передбачають. Зниженню температурних показників сприятимуть дощі.