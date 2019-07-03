Комфортні температурні показники передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині.

Стовпчики термометрів по області вдень коливатимуться від 21 до 26 градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Переважно обійдеться без опадів.

Упродовж доби на Західній Україні спостерігатиметься суха сонячна погода. Втім, уже через декілька днів у регіоні посвіжіє, – каже синоптик.

«Середа в Україні очікується сонячною та з комфортним температурним режимом. Стовпчики термометрів завтра показуватимуть +23 +28 градусів, на Заході +21 +26 градусів. Вже 4-го липня посвіжіє на кілька градусів. Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі. Кому сильної спеки хочеться – в Іспанії, Італії, Греції, Туреччині буде і +30, і +40 градусів», – розповідає Наталка Діденко.

Температурні перепади можуть позначитися на самопочутті метеозалежних краян. Відтак експерти радять жителям краю стежити за своїм здоров’ям.

Софія Романська