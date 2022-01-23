Під час відзначення Дня Соборності на межі Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей встановили рекорд — найбільший в Україні трисвічник, виготовлений у формі Державного Герба України – Тризубу. Він знаходиться у селі Окопи Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району.

Трисвічник символізує єдність українських земель. Конструкція виготовлена з металу та бджолиного воску. На її створення витратили понад 50 кг воску.

“Сьогодні ми продовжуємо згадувати ці події, які стали відправною точкою для відліку історії сучасної української державності. Доброю традицією стало відзначати цей день символічним єднанням делегацій на кордоні областей, де багато років тому проходила умовна межа між ЗУНР та УНР. Не оминули звичаїв й цьогоріч. Сьогодні у селі Окопи Мельнице-Подільської селищної громади на мості через річку Збруч символічно з’єднали 50-метровий український стяг. А також встановили новий рекорд — найбільший трисвічник, який виготовлений у формі державного герба”, – зазначив координатор урочистостей Іван Павлюк.

Додамо, цьогоріч вперше участь в урочистостях взяли представники трьох областей – Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. Нагадаємо, День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗУНР, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Йому передувало підписання четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою.