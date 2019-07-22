Національна лотерея України Loto380 має чим похизуватися: тисячі наших гравців стали переможцями та отримали грошові винагороди.

Національна лотерея України Loto380 має чим похизуватися: тисячі наших гравців стали переможцями та отримали грошові винагороди. На сайті Loto380 постійно оновлюється інформація про актуальні виграші та найуспішніших гравців. Суми останніх виграшів коливаються від кількох десятків до десятків тисяч гривень, які можна виграти миттєво. Відкрита статистика на сайті Loto380 показує щохвилинні виграші, серед яких фіксуються значні суми – 20–70 тис. грн. Найфартовіші гравці збирають «вершки», виграючи джекпоти.

Як формується джекпот?

Максимальні виграші формуються на основі ставок, які здійснюють гравці впродовж гри. Чим більші ставки – тим більший джекпот. Таким чином, за одну гру в Loto380 можна отримати як тисячу гривень, так і зірвати куш у 500 000 грн або більше. Кожна нова ставка автоматично збільшує джекпот.

Як зірвати джекпот в онлайн-казино?

Залежно від типу накопичення джекпота існує кілька видів гральних автоматів:

Відокремлені. Виграш формується на одному автоматі та залежить від ставок гравців.

Власні. Джекпот формується за допомогою кількох автоматів, пов’язаних мережею одного онлайн-казино.

Мережеві. Призовий фонд накопичується кількома ігровими автоматами одного виробника, проте вони можуть належати різним онлайн-казино. Відсоток із виграшів відраховується у загальний фонд. Джекпоти мережевих автоматів найбільші, проте через велику кількість гравців шанси перемогти значно менші, ніж в інших автоматах.

Для того щоб виграти джекпот, потрібно стежити за статистикою ігор. Кожна гра, лотерея чи слот, зазвичай містять інформацію про виграші. Ознайомившись зі статистикою, ви дізнаєтесь періодичність виходу джекпоту, а також його розміри. Далі – регулярно грайте, долучаючись до гри в найдоречніший час. Цим ви значно збільшите шанс отримати великий прибуток.

У стаціонарних казино вирішальною є комбінація на останній лінії, тоді як в онлайн-казино достатньо збігу комбінації на будь-якій лінії. Тому виграти простіше, а суми виграшів віртуального казино подекуди вищі за стаціонарні.

Переваги Loto380

Безпечність. Кожен гравець має свій нікнейм, за яким приховує справжнє ім’я. У разі виграшу ніхто не матиме доступу до вашої особистої інформації – вона надійно захищена.

Широкий вибір ігор. Гравець вибирає лотерею за своїм смаком. Кожна лотерея містить інформацію про умови гри та суму максимального виграшу. Нові гравці можуть безкоштовно та без реєстрації потренуватися в демо-режимі.

Зручна система поповнення рахунку та виведення виграшів. Винагорода в національній валюті виводиться на банківську карту.

Миттєві та довготривалі ігри. Можна грати в миттєві лотереї, де результат стає відомим впродовж кількох хвилин, а також брати участь у тривалих онлайн-турнірах.

Постійні бонуси та акції, щотижневі кешбеки.

Підтримка клієнтів. Гравець може отримати своєчасну відповідь на будь-яке запитання.

Світова статистика Найбільший джекпот, отриманий в онлайн-казино, був зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса у 2015 році. Щасливий переможець із Британії, 26-річний Джон Хейвуд, виграв 17,879,645 євро – майже 20 млн доларів.