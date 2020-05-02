Замість 5-го міжнародного форуму аграрних інновацій «Нове зернятко» організатори запропонують новий формат діалогу з партнерами та клієнтами.

Ще в середині лютого організатори найбільшого в Західній Україні аграрного форуму «Нове зернятко» прийняли рішення про його проведення 18-19 червня 2020 року.

Однак, пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

Про новий формат організатори оголосили на сайті компанії:

Саме тому, компанія «Агропродсервіс» після консультацій з партнерами та клієнтами прийняла рішення не проводити його в традиційному форматі.

«Ми вирішили, що поле не може чекати і все, що висіяно, потребує догляду, аналізу, вивчення. – пояснює генеральний директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран. – Тому рішення прийнято наступне: проводити не форум, а тематичні огляди демоділянок для окремих зацікавлених невеликих груп партнерів та клієнтів: як теперішніх, так і майбутніх».

За словами керівника компанії, зараз вони переорієнтовують свій менеджмент на формування малих груп та проведення огляду демоділянок протягом червня з розрахунку один день на групу.

«Ми розуміємо, що вплинути на протікання захворювання ми не можемо, але і не будемо наражати себе та клієнтів на небезпеку, – наголошує Андрій Баран. – Тому, якщо не буде кардинальних змін, то новий формат буде зорієнтований, в першу чергу, на огляд демоділянок, знайомство з технологіями та консультації в полях».

На думку організаторів, такі новації дозволять зосередитися на основному та сприятимуть продуктивності в роботі, – йдеться в повідомленні.