Тернопільщина – найбезпечніший регіон в Україні. Комендантської години на її території не будуть поки що вводити. Область готова приймати людей з інших областей.

Жителів області просять не виходити з дому після восьмої та не користуватися квадрокоптерами. Про це йшлося на вечірньому брифінгу обласної ради оборони.

Володимир Труш: «Не треба скуповувати продукти, виробники будуть поставляти хліб та молочні продукти в магазини у звичному режимі. Не треба знімати гроші в банкоматах. Рано чи пізно кошти у них закінчаться, поставляти їх є проблемним через ситуацію в Києві. Планували ввести комендантську годину, але свідомо цього не робимо. Ми визначені, як найбезпечніша область України, ми готові приймати людей зі Сходу, з Києва, Харкова, Сум, Чернігова. За підрахунками можемо розмістити близько 34 тисяч людей. Коли почнеться масове переселення людей просимо надавали допомогу цим людям. Вони можуть розмовляти російською, українською – неважливо – вони українці, маємо зустріти їх радісно і допомогти чим можемо. Комендантська година не вводиться, але після 20.00 просимо скоротити виходи з будинку. У всіх, хто в цей час буде на вулиці, обов’язково перевірятимуть документи».

Сергій Надал: «Ніхто не буде відключати електроенергію. Якщо внаслідок диверсії це трапиться, то тернополяни зможуть отримувати воду з колонок-качалок, крім того будемо доставляти воду при потребі транспортом у двори будинків. Інформування населення під час надзвичайної ситуацію буде відбуватися через спеціальні транспортні засоби підрозділів ДСНС або поліції. Такі автомобілі оголошуватимуть «Увага всім!», вони будуть розподілені по вулицях міста».

Олександр Богомол: «У нас є протитанкові та протибронетранспортні групи на випадок якщо буде ускладнена ситуація. Мешканці краю мають слухати повідомлення, не гуляти у вечірній час. Закликаю власників квадрокоптерів не користуватися зараз ними. Декілька ми сьогодні намагалися збити і будемо збивати, у військовий час користуватися квадрокоптером заборонено категорично. Будемо власників квадрокоптерів, які користуються ними, притягувати до відповідальності. Ситуація в області стабільна, незважаючи на ранковий ажіотаж на АЗС та в магазинах».