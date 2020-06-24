Вихідні умови на 24 червня: 940 виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні; 42 – на Тернопіллі, з них дев’ять – в самому обласному центрі.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області, ми увійшли до переліку регіонів країни із значним поширенням коронавірусної інфекції, через що не можемо розпочати наступний етап виходу з карантину. І, як крик чиєїсь душі – коментар на одному з сайтів: “Закрити все, як було раніше. Поки ще не пізно”.

Хм… не можемо почати наступний етап? Коли вийшов сьогодні у місто, то склалося враження, що його мешканці успішно розпочали його – без будь-якої санкції “згори”. Біля входу в “Сільпо” на Живова зібралося тісною групою десь зо 20 дівчаток на вигляд 10-12-річного віку в однакових червоних блузочках і спідничках. Мабуть, маски до цього однострою зовсім не пасували, оскільки на обличчях жодної з дівчат (і їхньої керівнички) їх не було. Відтак вони перемістилися на тенісний корт неподалік і дружно почали під музику займатися ритмічною гімнастикою. Коли ж зайшов на ринок, то могло здатися, що інфекційна зараза відійшла в минуле, а маски на деяких обличчях (в багатьох – задля проформи на підборідді) – це лише її далекий і зовсім незначущий відголосок.

Але ж цифри (які начебто не дурять) свідчать про інше. І застереження з боку влади та керівництва медициною з Києва і на місці теж, напевно, робляться не від бажання нагнати на людей страху і створити видимість власної пильності та сумлінності. Згідно з оцінками, друга хвиля епідемії, на яку очікували в жовтні-листопаді, не змусила чекати на себе аж так довго і прийшла вже тепер. І не без сприяння з боку громади, яка своєю безтурботністю і легковажністю, що нерідко межують з відвертою дурістю, добряче допомогла їй. Щиро кажучи, іноді не позаздриш молодим поліцейським: їм нині нерідко доводиться стикатися з наплювацьким ставленням а то й відвертим хамством – маючи “на озброєнні” лише можливість зробити зауваження і пообіцяти скласти протокол…

Але як отій громаді поводити себе, коли вона чує від тієї ж влади, що у жорсткі рамки карантину людей вже не заженеш, закривати “все і вся” не будуть, а зроблять наголос на роз’яснювальній роботі? Наскільки вона ефективна – можна було зробити висновок після тих же відвідин ринку. Схоже, народ махнув у більшості своїй рукою на всі коронавірусні “страшилки” і вирішив сповідувати принцип “Най ся діє Божа воля”. А це, в свою чергу, доволі реально загрожує тим, що про сьогоднішні 1050 померлих в майбутньому можуть згадувати як про досить незначну величину…

Ігор Дуда