Навмисний підпал: що робили на Тернопільському молокозаводі десятки пожежників. ФОТО

29 грудня на території приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод», що на вулиці Лозовецькій, відбулись тактико-спеціальні навчання, за участю сил та засобів Тернопільського гарнізону ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Як повідомляють у ДСНС, до навчань було залучено близько 35 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Захід організовано з метою тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей та розміщенням хімічно-небезпечних речовин, а також для відпрацювання працівниками установи навиків своєчасного оповіщення про пожежу, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню.

За легендою навчань, внаслідок навмисного підпалу виникла пожежа у цеху підготовки тари. Орієнтовна площа загоряння склала 200 м. кв.

Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку, провели евакуацію персоналу об’єкту, бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній, здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі.

Загалом, за словами керівника навчань, тренування пройшло успішно, рятувальники довели свою готовність діяти за призначенням.