Тернопільські легкоатлети у костюмах сантаклаусів влаштували забіг навколо тернопільського ставу. Вони подолали традиційну дистанцію у п’ять кілометрів.

Організували забіг учасники легкоатлетичного руху «Рандей». Вони стартували суботнього ранку о дев’ятій. Передувала забігу руханка, – розповідає координатор легкоатлетичного руху «Рандей» у Тернополі Андрій Бородій. Долучитися до костюмованої пробіжки могли всі охочі.

«Костюмований забіг ми організовуємо третій рік поспіль у рамках руху «Рандей». Запрошували приєднатися до забігу тернополян і гостей міста. Здебільшого брали участь місцеві рандеївці. Проте цього року була рекордна кількість учасників – близько сотні сміливців. Перша трійка лідерів забігу отримала відзнаки. Хоча головним у цьому забігу було взяти участь. Ми вдячні всім учасникам за активність. Не дарма кажуть, хочеш свята – створи його сам! Сотня сантаклаусів, снігурок та ельфів подолали 5 кілометрів набережною тернопільського ставу. Перший холодний кілометр, вітер у лице, щирі посмішки, яскравий фініш, пам‘ятна медалька, теплий чай та смачненький торт – усе це було на «SantaRun 2019».

Легкоатлетичний рух «Рандей» діятиме у Тернополі і у 2020-му році. Охочих тренуватися чекають щосуботи на набережній тернопільського ставу о 8.45.

Софія Романська